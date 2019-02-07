Глава МИД Литвы назвал замечательной новостью закрепление в Конституции Украины курса на членство страны в НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствует закрепление в Конституции Украины курса на членство страны в НАТО и Европейском Союзе.

"Замечательные новости. Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию, которые закрепили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Это решение воплощает будущее направление, за которое стояли люди на Майдане. Мы стойко помогаем Украине необратимо оставаться на евроатлантическом пути", - написал глава МИД Литвы в микроблоге в Твиттере в четверг.

Верховная Рада в четверг, 7 февраля, утвердила в целом инициированные президентом изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в ЕС и НАТО (законопроект №9037).