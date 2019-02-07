АМКУ проверяет повышение стоимости проезда в Харьковском метро

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал проверку экономического обоснования повышения стоимости проезда в Харьковском метрополитене с 5 до 8 грн.

"С целью проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда территориальным отделением начато исследование соблюдения порядка при определении тарифа услуги по перевозке пассажиров метрополитеном, которую предоставляет КП "Харьковский метрополитен", в размере 8 грн за одну пассажироперевозку", – сообщается на веб-сайте АМКУ.

Согласно сообщению, Харьковский горсовет принял решение повысить стоимость проезда в метро с 5 до 8 грн на заседании 6 февраля 2018 года.

При этом территориальное отделение АМКУ проект решение не согласовывал, так как "согласованию подлежит установление порядка определения тарифов для объектов антимонопольного регулирования, а не сам тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном", подчеркивают в комитете.