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16:57 07.02.2019

АМКУ проверяет повышение стоимости проезда в Харьковском метро

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал проверку экономического обоснования повышения стоимости проезда в Харьковском метрополитене с 5 до 8 грн.

"С целью проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда территориальным отделением начато исследование соблюдения порядка при определении тарифа услуги по перевозке пассажиров метрополитеном, которую предоставляет КП "Харьковский метрополитен", в размере 8 грн за одну пассажироперевозку", – сообщается на веб-сайте АМКУ.

Согласно сообщению, Харьковский горсовет принял решение повысить стоимость проезда в метро с 5 до 8 грн на заседании 6 февраля 2018 года.

При этом территориальное отделение АМКУ проект решение не согласовывал, так как "согласованию подлежит установление порядка определения тарифов для объектов антимонопольного регулирования, а не сам тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном", подчеркивают в комитете.

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Интерфакс-Украина
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