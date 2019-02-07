ЕС и НАТО прокомментировали принятие поправок в Конституцию Украины: продолжайте осуществлять реформы

В Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантического Соглашения (НАТО) признают евроатлантические стремления Украины и подчеркивают необходимость продвижения на пути реформ.

Так в ЕС и в НАТО прокомментировали соответствующие изменения в Конституцию Украины, которые были приняты в четверг Верховной Радой и на законодательном уровне закрепляют цель украинского государства стать членом этих международных институций.

"Каждое государство имеет суверенное право вносить изменения в свою Конституцию и определять свои стратегические цели. Как сказано в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, в Украине продвижение реформ и процесс сближения способствуют постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации Украины с ЕС", - заявил пресс-секретарь ЕС.

При этом он напомнил, что именно эти положения были подтверждены на саммите 9 июля 2018 года. "С этой целью мы сосредоточены на полном выполнении Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеохватывающую зону свободной торговли с тем, чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые для максимальной выгоды обеих сторон", - подчеркнул пресс-секретарь.

В свою очередь, представитель НАТО констатировал, что союзники признают стремление Украины вступить в Альянс, а солидарность НАТО с Украиной является "непоколебимой". "Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это крайне важно для процветания и мира в Украине, а также для стабильности во всем евроатлантическом регионе", - заявил он.