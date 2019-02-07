Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Городской голова Днепра Борис Филатов выступает категорически против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

"Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом", - написал Б.Филатов на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Мэр Днепра также выразил уверенность в том, что у парламента "все равно ничего не выйдет".

Как сообщалось, Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.