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16:22 07.02.2019

Ученые в cемь раз снизили прогноз роста уровня океана из-за таяния Антарктики

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Ученые в cемь раз снизили прогноз роста уровня океана из-за таяния Антарктики

 Разрушение ледового щита Антарктики может не привести к такому катастрофическому подъему уровня Мирового океана, как считалось ранее. В новом исследовании его авторы подсчитали, что вместо роста на метр и более к 2100 году вероятен рост на 14-15 см, пишет сайт N+1. При этом таяние льдов Гренландии и Антарктики не полностью учитывается в современных климатических моделях, так как оно приведет и к еще большей дестабилизации регионального климата. Оба исследования об этом опубликованы в журнале Nature.

Таяние ледовых щитов Гренландии и Антарктики считается одним из наиболее опасных глобальных последствий изменения климата, вызванного деятельностью человека, что приведет к росту уровня Мирового океана. Там весьма значительные запасы льда, и скорость его таяния в последние годы увеличивается. Однако разброс оценок скорости этого процесса в будущем и итогового подъема уровня Мирового океана достаточно велик. Так, в 2016 году в одной из работ предполагалось, что к 2100 году из-за резкого разрушения антарктического ледового щита уровень Мирового океана может вырасти на метр и более.

В первом исследовании Тэмзин Эдвардс из Королевского колледжа Лондона и ее коллеги ставят под сомнение этот прогноз. По словам Эдвардс, которую цитирует пресс-служба колледжа, ученые заново проанализировали данные о потере льда и уровне Мирового океана 3 млн лет назад, 125 тысяч лет назад и в последние 25 лет и оценили вероятность быстрого разрушения нестабильных морских участков антарктических ледников, которые авторы работы 2016 года связали с метровым ростом уровня Мирового океана. Гипотеза о таком разрушении получила сокращенное название MICI (marine ice cliff instability).

Они выяснили, что MICI не обязательно объясняет динамику уровня Мирового океана в прошлом, - а без этого вероятность того, что уровень вырастет более чем на 39 сантиметров к 2100 году, составляет лишь около 5 процентов. Эдвардс отмечает, что в их модели, даже если антарктические ледники действительно будут разрушаться стремительно, максимальный рост уровня Мирового океана не превысит полметра, а наиболее вероятный рост составит 14-15 см. При этом ученые не могут полностью исключить феномен MICI: они лишь говорят о том, что необходимы дополнительные исследования в этой области.

Во второй статье Эдвардс, Ник Голледж из Университета королевы Виктории в Веллингтоне и их соавторы пишут, что современные климатические модели не в полной мере учитывают последствия разрушения льдов Гренландии и Антарктики, которое приведет к замедлению течений Атлантического океана и еще большему таянию антарктических льдов из-за "запирания" теплой воды в Южном океане (климатологи называют такие процессы, усиливающие сами себя, процессами с положительной обратной связью). Кроме того, по мнению авторов статьи, таяние льдов при сценарии потепления на 3-4 градуса по сравнению с серединой XIX века приведет к менее предсказуемому климату и увеличению масштабов экстремальных погодных явлений.

Теги: #антарктика #экология
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