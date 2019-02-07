КГГА и французская компания заключили меморандум о сотрудничестве в управлении отходами

Киевская городская государственная организация (КГГА) и французская компания "СЮЭЗ Интернешнл САС" подписали меморандум о сотрудничестве в управлении отходами, сообщила пресс-служба городского головы.

"Сегодня мы подписываем важный документ для нашего города – Меморандум о сотрудничестве между городом Киевом и компанией "СЮЭЗ Интернешнл САС" о жизненно важном вопросе для столицы – управление отходами. Ведь это сегодня проблема не только Киева, а и каждого города Украины", – цитируется в сообщении пресс-службы городской голова Виталий Кличко.

По его словам, Киев начинает долгосрочное сотрудничество с французскими партнерами, и совместно с ними будет разрабатывать стратегический план мер по вопросам управления отходами.

Мэр также добавил, что мощностей мусоросжигательного завода "Энергия" не хватает для переработки 1,2 млн тонн киевских бытовых отходов в год. При этом мусорные полигоны заполнены и должны быть закрыты в ближайшие годы.

"Я надеюсь, что сотрудничество с нашим французским партнером станет толчком для Киева и для Украины в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами", – подчеркнул В.Кличко.

"Мы как мировой лидер экологических услуг были бы очень рады поделиться нашими экспертизами с Киевом и работать вместе, чтобы имплементировать европейские и мировые стандарты этих услуг для Киева", – отметил вице-президент "СЮЭЗ Интернешнл САС" Александра Бургуан.