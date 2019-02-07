США поддерживают евроатлантические устремления Украины

Посольство США в Украине приветствует закрепление в Конституции Украины курса на членство в НАТО и Европейском Союзе, а также заявляет о своей поддержке украинских стремлений.

"Поздравляем народ Украины с сегодняшним голосованием в Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет Украины. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", - говорится в сообщении посольства в Фейсбук в четверг.

Ранее в этот день Верховная Рада Украины утвердила в целом инициированные президентом изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО. За окончательное одобрение законопроекта (№9037) проголосовали 334 народных депутата.