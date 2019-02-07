События

15:15 07.02.2019

Во Львове полицейский продал гражданину наркотики, а затем требовал взятку за непривлечение его к ответственности

1 мин читать
Во Львове полицейский продал гражданину наркотики, а затем требовал взятку за непривлечение его к ответственности

Начальника 3-го межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности задержали во Львове на получении взятки.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Львовской области, начальник отдела вымогал и получил 16 тыс. грн и 6,5 тыс. долл. от жителя Львовской области за обещание не привлекать его к уголовной ответственности за сбыт около 100 граммов героина.

Причем, по данным прокуратуры, эти наркотики полицейский сам продал указанному гражданину днем ранее.

Задержание проходило 5 февраля при совместном участии управления внутренней безопасности полиции, прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, приобретение , хранение и сбыт наркотических средств) и ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #львов #взятка #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:05 07.02.2019
Из Львова в Германию экстрадировали подозреваемого в разбое и кражах

Из Львова в Германию экстрадировали подозреваемого в разбое и кражах

03:39 07.02.2019
Во Львовской области на взятке в 28 тыс грн задержаны чиновники управления рыбного хозяйства

Во Львовской области на взятке в 28 тыс грн задержаны чиновники управления рыбного хозяйства

00:59 07.02.2019
Чиновника Госгеокадастра задержали при получении взятки в размере $10500 – прокуратура

Чиновника Госгеокадастра задержали при получении взятки в размере $10500 – прокуратура

08:39 06.02.2019
Во Львовской области полиция разоблачила во взяточничестве чиновника Госпродпотребслужбы

Во Львовской области полиция разоблачила во взяточничестве чиновника Госпродпотребслужбы

05:29 06.02.2019
В Киеве задержали начальника отделения полиции за взятку в $34 тыс.

В Киеве задержали начальника отделения полиции за взятку в $34 тыс.

03:17 06.02.2019
На взятке задержан руководитель одной из хозяйственных структур Минобороны

На взятке задержан руководитель одной из хозяйственных структур Минобороны

20:12 04.02.2019
В Сумской области задержан прокурор местной прокуратуры, вымогавший взятку от обвиняемого – Сарган

В Сумской области задержан прокурор местной прокуратуры, вымогавший взятку от обвиняемого – Сарган

19:57 04.02.2019
Суд арестовал задержанного на взятке руководителя коммунального предприятия из Стрыя с правом залога в 1 млн грн

Суд арестовал задержанного на взятке руководителя коммунального предприятия из Стрыя с правом залога в 1 млн грн

02:56 04.02.2019
Возле Львова полиция задержала пьяного одессита, угрожавшего подорвать отель

Возле Львова полиция задержала пьяного одессита, угрожавшего подорвать отель

01:27 02.02.2019
Суд поместил под домашний арест чиновницу Харьковского горсовета, подозреваемую в получении взятки за содействие в усыновлении

Суд поместил под домашний арест чиновницу Харьковского горсовета, подозреваемую в получении взятки за содействие в усыновлении

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Ученые в cемь раз снизили прогноз роста уровня океана из-за таяния Антарктики

Рада направила в КС проект изменений о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

КГГА и французская компания заключили меморандум о сотрудничестве в управлении отходами

Судебное заседание по иску Григоришина к Яценюку назначено на 3 апреля

США поддерживают евроатлантические устремления Украины

Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун - Мюллер

На Луганщине полковник налоговой милиции требовал от предпринимателя ежемесячную "дань" в 30тыс. грн – СБУ

Трамп обвинил возобновивших "российское расследование" конгрессменов в беспрецедентном давлении на него

Рада ввела процедуру урегулирования заведенных АМКУ дел и механизм снижения штрафов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА