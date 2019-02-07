Во Львове полицейский продал гражданину наркотики, а затем требовал взятку за непривлечение его к ответственности

Начальника 3-го межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности задержали во Львове на получении взятки.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Львовской области, начальник отдела вымогал и получил 16 тыс. грн и 6,5 тыс. долл. от жителя Львовской области за обещание не привлекать его к уголовной ответственности за сбыт около 100 граммов героина.

Причем, по данным прокуратуры, эти наркотики полицейский сам продал указанному гражданину днем ранее.

Задержание проходило 5 февраля при совместном участии управления внутренней безопасности полиции, прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, приобретение , хранение и сбыт наркотических средств) и ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.