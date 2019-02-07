Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун - Мюллер

Всемирный банк продолжит поддерживать Украину в трансформации системы здравоохранения, ожидает дальнейшего сотрудничества с и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун, заявил региональный вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер во время визита в Украину.

"Всемирный банк будет продолжать поддерживать Украину на пути внедрения медицинской реформы, чтобы каждый гражданин имел доступное и качественное медицинское обслуживание. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества с министром Супрун и развития успехов, достигнутых уже сегодня", - сказал он.

С.Мюллер также отметил достижения реформы здравоохранения и необходимость ее продолжения.

"Только за девять месяцев с начала реформы первичной медико-санитарной помощи 23 млн украинцев выбрали семейного врача, 76% удовлетворены качеством услуг по сравнению с 10% в 2015 году. Поставщики первичной медицинской помощи, заключившие контракты с Национальной службой здоровья, получают больше финансирования, которое идет на повышение заработной платы медперсоналу для оказания доступного ухода, приобретение оборудования и обновления медицинских учреждений. В этом году министерство начинает следующий этап реформ, включая реформу больниц, неотложной помощи, определение гарантированного пакета льгот и расширение программ eHealth и телемедицины", - сказал он.

Как сообщалось, 5 февраля 2018 года Окружной административный суд Киева во исполнение иска народного депутата от фракции РПЛ Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.

В Окружном админсуде Киева пояснили, что приняли решения о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время У.Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.