На Луганщине полковник налоговой милиции требовал от предпринимателя ежемесячную "дань" в 30тыс. грн – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины к операции Объединенных сил разоблачили на взятке руководителя одного из подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что полковник налоговой милиции требовал от местного предпринимателя ежемесячную "дань" в размере 30 тыс. грн. За эту сумму злоумышленник обещал не препятствовать предпринимательской деятельности коммерсанта с подакцизными товарами", - сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг.

Правоохранители задержали чиновника при получении первого платежа на улице Северодонецка неподалеку от служебного помещения налоговой милиции.

Сейчас решается вопрос о сообщение налоговику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.