События

14:55 07.02.2019

На Луганщине полковник налоговой милиции требовал от предпринимателя ежемесячную "дань" в 30тыс. грн – СБУ

1 мин читать
На Луганщине полковник налоговой милиции требовал от предпринимателя ежемесячную "дань" в 30тыс. грн – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины к операции Объединенных сил разоблачили на взятке руководителя одного из подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что полковник налоговой милиции требовал от местного предпринимателя ежемесячную "дань" в размере 30 тыс. грн. За эту сумму злоумышленник обещал не препятствовать предпринимательской деятельности коммерсанта с подакцизными товарами", - сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг.

Правоохранители задержали чиновника при получении первого платежа на улице Северодонецка неподалеку от служебного помещения налоговой милиции.

Сейчас решается вопрос о сообщение налоговику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Теги: #луганщина #оос #сбу #гфс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 07.02.2019
"ЛНР" передала Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания

"ЛНР" передала Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания

12:39 07.02.2019
На Черниговщине СБУ разоблачила организатора сети антиукраинских интернет-агитаторов

На Черниговщине СБУ разоблачила организатора сети антиукраинских интернет-агитаторов

09:35 07.02.2019
Правоохранители в Одессе блокировали деятельность этнической ОПГ, занимавшейся рэкетом – СБУ

Правоохранители в Одессе блокировали деятельность этнической ОПГ, занимавшейся рэкетом – СБУ

09:18 07.02.2019
В СБУ опровергли обвинения в прослушивании избирательного штаба А.Гриценко

В СБУ опровергли обвинения в прослушивании избирательного штаба А.Гриценко

07:19 07.02.2019
Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

18:32 06.02.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

07:17 06.02.2019
За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военный

03:17 06.02.2019
На взятке задержан руководитель одной из хозяйственных структур Минобороны

На взятке задержан руководитель одной из хозяйственных структур Минобороны

18:22 05.02.2019
На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный

17:18 05.02.2019
В Краматорске задержан информатор боевиков - СБУ

В Краматорске задержан информатор боевиков - СБУ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Ученые в cемь раз снизили прогноз роста уровня океана из-за таяния Антарктики

Рада направила в КС проект изменений о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

КГГА и французская компания заключили меморандум о сотрудничестве в управлении отходами

Судебное заседание по иску Григоришина к Яценюку назначено на 3 апреля

США поддерживают евроатлантические устремления Украины

Во Львове полицейский продал гражданину наркотики, а затем требовал взятку за непривлечение его к ответственности

Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун - Мюллер

Трамп обвинил возобновивших "российское расследование" конгрессменов в беспрецедентном давлении на него

Рада ввела процедуру урегулирования заведенных АМКУ дел и механизм снижения штрафов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА