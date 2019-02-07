В Киевской области напали на главного метролога "Укравтогаза"

Трое неизвестных напали в четверг утром в Вишневом (Киевская обл.) на главного метролога – участника ревизионной комиссии "Укравтогаз" (входит в состав группы "Нафтогаз"), в результате чего он был госпитализирован, говорится в сообщении предприятия.

В "Укравтогазе" это связывают с реформированием организационной системы управления предприятия, в рамках которой проходит проверка деятельности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

В ходе проверок участники комиссии уже выявили и задокументировали ряд нарушений, которые способствовали коррупционным действиям при продаже газа через сеть АГНКС.

"Несмотря на противодействие борьбе с коррупцией, начатый процесс реформирования системы управления компании не остановить", - приводятся в сообщении слова главы "Укравтогаза" Александра Ватажишина.

Как сообщалось, "Укравтогаз" владеет около 90 автомобильными газонаполнительными компрессорными станциями (девять из них – на временно не подконтрольных властям Украины территориях).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

В состав нефтяного дивизиона "Нафтогаза" входят: "Укртранснафта", "Укрспецтрансгаз", "Укравтогаз" и подразделения "Укргазвыдобування" (департамент реализации и филиал управления по переработке газа и газоконденсата).