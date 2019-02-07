События

12:36 07.02.2019

Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

1 мин читать
Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем украинским морякам, силой задержанных в районе Керченского пролива.

"Постановление Лефортовского суда Москвы, которым в отношении Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко продлены сроки содержания до 24 апреля 2019 года, оставлено без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

Рассмотрение жалоб адвокатов на аналогичные решения Лефортовского суда в отношении еще 20 украинских военных состоится в другие дни.

Теги: #россия #рф #моряки #азовское_море #суд #военнопленные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:39 07.02.2019
На Черниговщине СБУ разоблачила организатора сети антиукраинских интернет-агитаторов

На Черниговщине СБУ разоблачила организатора сети антиукраинских интернет-агитаторов

11:58 07.02.2019
Рада включила в повестку дня законопроект о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

Рада включила в повестку дня законопроект о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

11:24 07.02.2019
В РФ частично рухнул жилой дом

В РФ частично рухнул жилой дом

09:52 07.02.2019
"Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования пассажирского поезда "Львов-Ковель-Москва" с 31 марта

"Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования пассажирского поезда "Львов-Ковель-Москва" с 31 марта

06:55 07.02.2019
НАТО будет работать над сохранением ДРСМД – Столтенберг

НАТО будет работать над сохранением ДРСМД – Столтенберг

20:53 06.02.2019
Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

20:52 06.02.2019
Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

20:30 06.02.2019
Украина, Черногория, Албания, Норвегия поддержали решение Совета Евросоюза о продлении санкций против РФ - Могерини

Украина, Черногория, Албания, Норвегия поддержали решение Совета Евросоюза о продлении санкций против РФ - Могерини

17:37 06.02.2019
В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

17:28 06.02.2019
Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Киева планируют реставрировать сгоревшее здание Центрального гастронома на Крещатике под торговый комплекс

В Киевской области напали на главного метролога "Укравтогаза"

Кабмин определил срок полномочий членов правления "Нафтогаза"

Прохладную спокойную погоду прогнозируют синоптики в Украине в ближайшие дни

В случае отсутствия Супрун ее обязанности выполняет Ковтонюк – Сысоенко

Экс-гендиректор "Укретелефильма" подозревается в причинении ГП 68,72млн грн убытков – НАБУ

Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США в Конгрессе и стал мемом

Япония может признать существование коренного населения

Из Львова в Германию экстрадировали подозреваемого в разбое и кражах

В Киргизии мужчина получил четыре года колонии за комментарий в WhatsApp

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА