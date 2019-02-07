Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем украинским морякам, силой задержанных в районе Керченского пролива.

"Постановление Лефортовского суда Москвы, которым в отношении Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко продлены сроки содержания до 24 апреля 2019 года, оставлено без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

Рассмотрение жалоб адвокатов на аналогичные решения Лефортовского суда в отношении еще 20 украинских военных состоится в другие дни.