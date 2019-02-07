События

12:13 07.02.2019

Кабмин определил срок полномочий членов правления "Нафтогаза"

2 мин читать
Кабмин определил срок полномочий членов правления "Нафтогаза"

Кабинет министров определил 22 марта 2019 года датой окончания полномочий членов правления НАК "Нафтогаз Украины", соответствующее распоряжение от 16 января опубликовано в правительственном издании "Урядовый курьер" в четверг.

"… определить срок полномочий правления, в том числе его главы, первого заместителя и заместителя, до 22 марта 2019 года", – отмечено в тексте распоряжения.

Как сообщалось, правительство заявило о намерении пересмотреть в сторону сокращения "космические" заработные платы руководителей государственных компаний, в том числе и НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь глава компании Андрей Коболев заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

Также сообщалось, что Кабмин ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании. Позже набсовет вынес на обсуждение правительства новый контракт с главой НАК.

Как сообщалось, в конце мая 2018 года набсовет "Нафтогаза" по итогам двух арбитражных споров на поставку и транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазм" (в результате которых российская компания была обязана доплатить НАК $2,56 млрд) решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Такое решение наблюдательного совета "Нафтогаза" вызвало критику со стороны многих политических деятелей, которые потребовали его отмены.

Теги: #нафтогаз_украины #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 07.02.2019
Субсидия на оплату ЖКХ-услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности – постановление Кабмина

Субсидия на оплату ЖКХ-услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности – постановление Кабмина

09:33 07.02.2019
Наблюдательный совет "Нафтогаза" следует ликвидировать, а саму компанию подчинить Кабмину – Продан

Наблюдательный совет "Нафтогаза" следует ликвидировать, а саму компанию подчинить Кабмину – Продан

16:04 06.02.2019
Саенко: Основная цель реформы рынка лексредств - снижение стоимости лекарств

Саенко: Основная цель реформы рынка лексредств - снижение стоимости лекарств

13:05 06.02.2019
Кабмин уволил Мартынюка и назначил и.о. министра агрополитики Трофимцеву

Кабмин уволил Мартынюка и назначил и.о. министра агрополитики Трофимцеву

12:43 06.02.2019
Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

15:49 05.02.2019
Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

15:23 05.02.2019
Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

14:48 05.02.2019
Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

12:14 05.02.2019
Минздрав предлагает Кабмину создать новый медуниверситет путем слияния Нацмедуниверситета им.Богомольца и Нацмузея медицины

Минздрав предлагает Кабмину создать новый медуниверситет путем слияния Нацмедуниверситета им.Богомольца и Нацмузея медицины

11:06 05.02.2019
Фракция Радикальной партии блокирует трибуну Рады, требуя снижения цен на газ и увольнения руководства "Нафтогаза"

Фракция Радикальной партии блокирует трибуну Рады, требуя снижения цен на газ и увольнения руководства "Нафтогаза"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Киева планируют реставрировать сгоревшее здание Центрального гастронома на Крещатике под торговый комплекс

В Киевской области напали на главного метролога "Укравтогаза"

Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

Прохладную спокойную погоду прогнозируют синоптики в Украине в ближайшие дни

В случае отсутствия Супрун ее обязанности выполняет Ковтонюк – Сысоенко

Экс-гендиректор "Укретелефильма" подозревается в причинении ГП 68,72млн грн убытков – НАБУ

Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США в Конгрессе и стал мемом

В РФ частично рухнул жилой дом

Япония может признать существование коренного населения

Из Львова в Германию экстрадировали подозреваемого в разбое и кражах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА