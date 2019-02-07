Кабмин определил срок полномочий членов правления "Нафтогаза"

Кабинет министров определил 22 марта 2019 года датой окончания полномочий членов правления НАК "Нафтогаз Украины", соответствующее распоряжение от 16 января опубликовано в правительственном издании "Урядовый курьер" в четверг.

"… определить срок полномочий правления, в том числе его главы, первого заместителя и заместителя, до 22 марта 2019 года", – отмечено в тексте распоряжения.

Как сообщалось, правительство заявило о намерении пересмотреть в сторону сокращения "космические" заработные платы руководителей государственных компаний, в том числе и НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь глава компании Андрей Коболев заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

Также сообщалось, что Кабмин ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании. Позже набсовет вынес на обсуждение правительства новый контракт с главой НАК.

Как сообщалось, в конце мая 2018 года набсовет "Нафтогаза" по итогам двух арбитражных споров на поставку и транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазм" (в результате которых российская компания была обязана доплатить НАК $2,56 млрд) решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Такое решение наблюдательного совета "Нафтогаза" вызвало критику со стороны многих политических деятелей, которые потребовали его отмены.