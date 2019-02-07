События

12:13 07.02.2019

Прохладную спокойную погоду прогнозируют синоптики в Украине в ближайшие дни

2 мин читать
Прохладную спокойную погоду прогнозируют синоптики в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 8 февраля, в поле высокого атмосферного давления ожидается прохладная, но спокойная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине без осадков, в целом по стране кроме западных областей, ночью и утром местами туман; на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный (на юге и востоке – восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, на крайнем западе и юге страны 1-6° мороза; днем около 0°, в западной части 2-7° тепла. В Крыму небольшие осадки; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков. Ночью и утром кое-где возможен туман; на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 февраля самая высокая температура днем была 11,0 в 2011г., самая низкая ночью -28,5 в 1929г.

На 9 февраля синоптики прогнозируют в Украине также без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер южный и юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в восточных областях ночью 9-14° мороза, днём 0-5° мороза; на юге и западе страны ночью 1-6° мороза, днем 2-8° тепла; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днём около 0°.

В Киеве - без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

Теги: #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:40 07.02.2019
В четверг в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий, ожидается гололедица – ГСЧС

В четверг в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий, ожидается гололедица – ГСЧС

11:38 06.02.2019
В Украине немного похолодает, без осадков

В Украине немного похолодает, без осадков

08:05 06.02.2019
В Киеве утром 6 февраля сложные отложения изморози и гололеда

В Киеве утром 6 февраля сложные отложения изморози и гололеда

12:22 05.02.2019
Постепенное похолодание в Украине в ближайшие дни продолжится

Постепенное похолодание в Украине в ближайшие дни продолжится

11:51 05.02.2019
Власти Киева просят водителей быть внимательными на дорогах - в ночь на среду ожидается ухудшение погодных условий

Власти Киева просят водителей быть внимательными на дорогах - в ночь на среду ожидается ухудшение погодных условий

08:23 05.02.2019
В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на реках

В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на реках

21:44 03.02.2019
Ночью в Киеве сильный туман, видимость составляет менее 100 метров - КГГА

Ночью в Киеве сильный туман, видимость составляет менее 100 метров - КГГА

14:50 03.02.2019
В Киеве в понедельник ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица

В Киеве в понедельник ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица

12:08 03.02.2019
В начале недели в Украине сохранится теплая погода без осадков

В начале недели в Украине сохранится теплая погода без осадков

12:03 02.02.2019
Харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал позднюю весну

Харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал позднюю весну

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Киева планируют реставрировать сгоревшее здание Центрального гастронома на Крещатике под торговый комплекс

В Киевской области напали на главного метролога "Укравтогаза"

Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

Кабмин определил срок полномочий членов правления "Нафтогаза"

В случае отсутствия Супрун ее обязанности выполняет Ковтонюк – Сысоенко

Экс-гендиректор "Укретелефильма" подозревается в причинении ГП 68,72млн грн убытков – НАБУ

Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США в Конгрессе и стал мемом

В РФ частично рухнул жилой дом

Япония может признать существование коренного населения

Из Львова в Германию экстрадировали подозреваемого в разбое и кражах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА