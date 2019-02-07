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11:49 07.02.2019

Экс-гендиректор "Укретелефильма" подозревается в причинении ГП 68,72млн грн убытков – НАБУ

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Экс-гендиректор "Укретелефильма" подозревается в причинении ГП 68,72млн грн убытков – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили бывшему генеральному директору ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" о подозрении в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов, в результате чего госпредприятию нанесено более 68,72млн грн убытков.

"По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с частными лицами передал в пользу ООО имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которые расположены в Киеве. В результате этих действий, которые совершены с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности, без согласования с органом управления - Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины, государству в лице ГП нанесен ущерб на сумму 68,72млн грн", - сообщает пресс-служба НАБУ в четверг.

В ноябре 2018г Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему, недействительным с момента заключения.

"Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Также о подозрении сообщено еще двум его соучастникам: организатору схемы - в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.209 УК Украины, директору коммерческого общества (ООО) - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.209 УК Украины", - сообщили в НАБУ.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с февраля 2018 года. Уведомление в совершении преступлений экс-гендиректору было осуществлено детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и прокуратуры Киева, при оперативном сопровождении представителей СБУ.

Теги: #набу #подозрение
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