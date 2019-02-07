В РФ частично рухнул жилой дом

В Саратове обрушилась часть двухэтажного жилого дома. Информация о пострадавших пока не поступала.

По предварительным данным, под тяжестью снега на крыше провалилась кровля и часть стены. В момент ЧП в доме находилась женщина, она успела покинуть здание. Сейчас спасатели изучают завалы.

Пользователи соцсетей уточняют, что в 2015 году в доме произошел пожар, в результате которого выгорел весь второй этаж.

Здание на улице Радищева было построено в 1896 году и является объектом культурного наследия. С 1907 по 1910 годы там снимал квартиру «белый» генерал Антон Деникин, на что указывала мраморная табличка с золотыми буквами, похищенная в 2016 году.