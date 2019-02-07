Япония может признать существование коренного населения

Парламент Японии рассмотрит законопроект о признании племени айнов коренным населением страны.

В случае одобрения парламентом инициативы правящей партии Япония впервые официально обретет коренное неяпонское население, отмечает газета Asahi. Закон предлагает направить $9 млн на развитие инфраструктуры деревень айнов и продвигать их самобытную культуру среди гостей из-за рубежа в период подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее японские власти отрицали их существование как отдельного народа. Соответствующая законодательная норма действовала до 1997 года.

Предполагается, что айнам разрешат пользоваться лесными ресурсами в государственных лесах и вести китобойный промысел.

Айны появились на севере японского архипелага раньше предков современных японцев. Они обладают собственным языком, культурой и рилигией.