События

11:05 07.02.2019

Из Львова в Германию экстрадировали подозреваемого в разбое и кражах

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Из Львова в Германию экстрадировали подозреваемого в разбое и кражах

Прокуратура Львовской области во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины обеспечила процесс выдачи (экстрадиции) иностранца-правонарушителя Германии.

"Отметим, что 41-летний гражданин Федеративной Республики Германия был задержан львовскими правоохранителями в августе 2018 на территории области. Как выяснилось, мужчину разыскивают правоохранительные органы за совершенные им в своем государстве разбои и кражи", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В настоящее время, указанное лицо выбыло из "Львовской учреждения исполнения наказаний №19" для передачи иностранным правоохранителям.

Теги: #львов #прокуратура #германия
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Интерфакс-Украина
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