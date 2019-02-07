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11:01 07.02.2019

В Киргизии мужчина получил четыре года колонии за комментарий в WhatsApp

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Суд в Баткенской области на юге Киргизии приговорил 30-летнего местного жителя к четырем годам колонии общего режима по обвинению в разжигании межнациональной розни из-за публикации в мессенджере WhatsApp, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель областного суда Аскар Баймуратов

"30 января Лейлекский районный суд Баткенской области вынес свое решение, суд расценил комментарий мужчины как попытку разжигания межнациональной розни", - сказал собеседник агентства.

Адвокат осужденного Акылбек Осоров сообщил агентству, что его подзащитный был задержан 20 октября 2018 года, в тот же день, когда опубликовал комментарий в одной из групп мессенджера, где один из пользователей выложил видео конфликтного содержания.

"Все участники группы, которая насчитывает 100 человек, начали комментировать, в том числе и мой подзащитный, но только его в тот же день задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности", - сказал адвокат.

Защитник заявил, что намерен обжаловать решение суда, так как считает, что в отношении его подзащитного суд мог бы ограничиться предупреждением и не лишать его свободы.

"Это несоизмеримо строгое наказание всего лишь за комментарий в группе, он нигде публично не выступал с призывом к межнациональной или же межрелигиозной розни", - добавил защитник.

Теги: #киргизия
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