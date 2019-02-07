В Киеве презентовали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра

В Киеве прошла презентация концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра, которая предусматривает расширение границ одноименного Национального историко-мемориального заповедника.

"Новая концепция комплексной мемориализации Бабьего Яра с расширением границ Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" разработана рабочей группой при Институте истории Украины НАН Украины по заказу Министерства культуры Украины и Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", - сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

Отмечается, что концепция учитывает все территории в Бабьем Яру и вокруг него и все кладбища, которые в нем расположены и те, которые были уничтожены советской властью.

Так, новая концепция комплексной мемориализации Бабьего Яра с расширением границ Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" предусматривает создание целостного мемориального комплекса, который будет включать несколько объектов.

Прежде всего, это мемориальный парк "Бабий Яр - Дорогожицкий некрополь", в который войдут сам Бабий Яр как место массовых расстрелов и захоронений во время нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов и зона техногенной Куреневской катастрофы 1961 года, и территория существующих и уничтоженных кладбищ с историческими сооружениями: Кирилловского православного, Лукьяновского, Еврейского, Магометанского, Караимского, Братского, Военного, немецких военнопленных.

Также в Комплекс войдут Украинский музей Холокоста, Мемориальный музей Бабьего Яра, памятные места, памятники и памятные знаки, связанные с историей Бабьего Яра, которые останутся за пределами мемориального парка.

В качестве пилотного проекта концепция рассматривает создание на основе ранее разработанной рабочей группой концепции Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра в исторической постройке конторы бывшего Еврейского кладбища по ул. Юрия Ильенко, 44.