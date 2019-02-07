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10:09 07.02.2019

Частная поисковая команда извлекла тело из обломков самолета, потерпевшего крушение над Ла-Маншем

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Британская поисковая команда подняла со дня Ла-Манша труп, обнаруженный среди обломков самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, сообщает в четверг BBC.

Теперь тело будет передано на судмедэкспертизу, в ходе которой будет установлена личность этого человека. Спасатели указали, что поддерживают постоянную связь с родственниками Э.Салы и Д.Ибботсона.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий пока не принято окончательного решения относительно дальнейшей операции по поднятию обломков самолета.

Поисковая команда ранее на этой неделе объявила об обнаружении обломков самолета, на борту которого находились аргентинский футболист и пилот. Обломки самолета находятся в Ла-Манше вблизи острова Гернси.

Частная поисковая компания начала поиски самолета в воскресенье после того, как поисковые работы приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми фактически нет.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.

В середине января 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.

Теги: #труп #самолет #ла_манш
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