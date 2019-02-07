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10:08 07.02.2019

Глава ФРС Джером Пауэлл позитивно оценил состояние американской экономики

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Глава ФРС Джером Пауэлл позитивно оценил состояние американской экономики

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл дал позитивную оценку ситуации в американской экономике в ходе встречи с учителями в штаб-квартире центробанка в Вашингтоне.

"Экономика США сейчас находится в хорошем состоянии, - приводит его слова MarketWatch. - В настоящее время безработица низкая, инфляция близка к 2%, и это хорошая ситуация".

Аналогичное мнение высказал заместитель председателя Федрезерва Рэнди Куорлз.

"Прогноз по США по-прежнему очень позитивный. Все показатели хорошие, особенно по рынку труда, при этом инфляционное давление остается сдержанным", - отметил он в ходе выступления в Нью-Йорке.

После январского заседания Федрезерва Дж.Пауэлл занял более мягкую позицию в отношении базовой процентной ставки, заявив, что центробанк проявит терпение перед следующим повышением. Последний прогноз руководства ФРС предусматривает два повышения ставки в текущем году, большинство экспертов прогнозируют один подъем, а участники рынка в целом ожидают, что ставка не будет меняться вовсе до конца года.

Тем временем бывший председатель ФРС Джанет Йеллен в интервью CNBC допустила, что следующим действием центробанка может стать снижение ставки, если замедление темпов роста мировой экономики начнет сказываться на США.

"Конечно же, это возможно, - отметила Дж.Йеллен, в настоящее время работающая в Брукингском институте в Вашингтоне. - Если глобальный рост существенно ослабнет и это отразится на США, где финансовые условия стали более жесткими, и мы увидим замедление роста американской экономики, вполне вероятно, что следующим шагом станет снижение ставки".

Несмотря на это, Дж.Йеллен вслед за своими бывшими коллегами отметила сильные макроэкономические статданные, включая самую низкую за полвека безработицу.

Теги: #сша #фрс
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