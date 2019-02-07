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09:52 07.02.2019

"Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования пассажирского поезда "Львов-Ковель-Москва" с 31 марта

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"Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования пассажирского поезда "Львов-Ковель-Москва" с 31 марта

АО "Укрзализныця" с 31 марта 2019 года уменьшает периодичность курсирования поезда "Львов-Ковель-Москва", назначив его курсирование по нечетным числам месяца вместо ежедневного.

"С 31 марта двусоставной поезд № 78/73, 74/73 "Львов - Ковель – Москва" будет курсировать по нечетным числам месяца вместо ежедневного курсирования", - отмечается в сообщении компании.

Также с 25 февраля ж/д оператор сократит периодичность курсирования поезда № 20/19 "Харьков – Москва", однако пока не уточняет, как изменится график его отправлений.

По данным "Укрзализныци", оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами.

Как сообщалось, "Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования пассажирских поездов в Россию из-за падения спроса на 20% в 2018г. Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году".

В начале января Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что, по его мнению, железнодорожное сообщение Украины с Российской Федерацией будет непременно прекращено.

В 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения. Соответствующие предложения направлены в Кабмин.

"Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны Российской Федерации на наших оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне", - заявил тогда В.Омелян.

По его словам, речь шла исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.

Теги: #рф #россия #укрзализныця
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