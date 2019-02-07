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09:48 07.02.2019

Украинские полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве, разыскиваемых правоохранителями ФРГ

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Украинские полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве, разыскиваемых правоохранителями ФРГ

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины задержали двух подозреваемых в убийстве, которых разыскивали правоохранительные органы Германии.

"В августе 2017 в городе Вупперталь двое мужчин совершили умышленное убийство гражданина Ирака и ранили другого. 1 февраля одного из задержанных экстрадировали в Германию. Экстрадиция второго подозреваемого запланирована на сегодня. Согласно законодательству Германии им грозит до 15 лет заключения", - сообщается на странице Нацполиции Украины в четверг утром.

В ведомстве отметили, что полицейские Германии выразили благодарность украинским оперативникам за поимку разыскиваемых.

Теги: #полиция #фрг
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Интерфакс-Украина
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