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09:35 07.02.2019

Правоохранители в Одессе блокировали деятельность этнической ОПГ, занимавшейся рэкетом – СБУ

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Правоохранители в Одессе блокировали деятельность этнической ОПГ, занимавшейся рэкетом – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Одессе деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили ранее судимые выходцы из региона Северного Кавказа. Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у местных жителей", - сообщается на странице СБ Украины в Фейсбук в четверг утром.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от жителя областного центра $1тыс. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали мужчине физической расправой.

Правоохранители задержали трех участников так называемой "силового звена" группировки на одной из улиц Одессы во время получения "долга" от пострадавшего.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Теги: #сбу #рэкет #полиция #одесса
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