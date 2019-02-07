МККК направил на Донбасс 96 тонн продуктов и стройматериалов – Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донецкую и Луганскую область гуманитарную помощь (общий вес 96,7 тонн), сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало 7 грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонн гуманитарной помощи, а именно - продуктовые и гигиенические наборы, оргтехнику, товары медицинского назначения, лекарственные препараты и медицинское оборудование" - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы в четверг.