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08:40 07.02.2019

В четверг в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий, ожидается гололедица – ГСЧС

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В четверг в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий, ожидается гололедица – ГСЧС

В четверг дорогах Украины, Киева и Киевской области будет наблюдаться ухудшение погодных условий, ожидается гололедица сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 7 февраля на дорогах, кроме южной части, гололедица (1 уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области в течение 7 февраля на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый)" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Теги: #киев #гсчс #погода #украина
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