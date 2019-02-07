В четверг в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий, ожидается гололедица – ГСЧС

В четверг дорогах Украины, Киева и Киевской области будет наблюдаться ухудшение погодных условий, ожидается гололедица сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 7 февраля на дорогах, кроме южной части, гололедица (1 уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области в течение 7 февраля на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый)" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.