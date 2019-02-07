Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Вследствии преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал" – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское; из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь; из минометов калибра 82 мм. - в районе населенного пункта Пески. из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное" - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам минометов калибра 82 мм. и гранатометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подверглись населенные пункты: Крымское, хутор Вильный, Южное, Жованка, Станица Луганская.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 6 февраля, двое боевиков НВФ были уничтожены, и один получил ранения. Также уничтожен грузовик боевиков НВФ марки "УРАЛ".