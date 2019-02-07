События

07:19 07.02.2019

Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

1 мин читать
Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Вследствии преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал" – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское; из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь; из минометов калибра 82 мм. - в районе населенного пункта Пески. из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное" - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам минометов калибра 82 мм. и гранатометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подверглись населенные пункты: Крымское, хутор Вильный, Южное, Жованка, Станица Луганская.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 6 февраля, двое боевиков НВФ были уничтожены, и один получил ранения. Также уничтожен грузовик боевиков НВФ марки "УРАЛ".

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:47 07.02.2019
Климкин обсудил с Болтоном вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США – посольство Украины в США

Климкин обсудил с Болтоном вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США – посольство Украины в США

06:21 07.02.2019
В Харькове увеличена стоимость проезда в горэлектротранспорте - решение исполкома горсовета

В Харькове увеличена стоимость проезда в горэлектротранспорте - решение исполкома горсовета

05:00 07.02.2019
Прокуратура Крыма расследует дело о незаконном загрязнении черноморского побережья

Прокуратура Крыма расследует дело о незаконном загрязнении черноморского побережья

03:39 07.02.2019
Во Львовской области на взятке в 28 тыс грн задержаны чиновники управления рыбного хозяйства

Во Львовской области на взятке в 28 тыс грн задержаны чиновники управления рыбного хозяйства

00:59 07.02.2019
Чиновника Госгеокадастра задержали при получении взятки в размере $10500 – прокуратура

Чиновника Госгеокадастра задержали при получении взятки в размере $10500 – прокуратура

23:55 06.02.2019
В Черновицкой области произошло ДТП, один человек погиб – полиция

В Черновицкой области произошло ДТП, один человек погиб – полиция

21:50 06.02.2019
У активиста Бекирова началась аллергическая реакция - Денисова

У активиста Бекирова началась аллергическая реакция - Денисова

20:57 06.02.2019
Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

20:30 06.02.2019
Украина, Черногория, Албания, Норвегия поддержали решение Совета Евросоюза о продлении санкций против РФ - Могерини

Украина, Черногория, Албания, Норвегия поддержали решение Совета Евросоюза о продлении санкций против РФ - Могерини

18:32 06.02.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

ПОСЛЕДНЕЕ

США готовы выполнить свои обязательства по КНДР в ответ на полную денуклеаризацию страны – Помпео

НАТО будет работать над сохранением ДРСМД – Столтенберг

О полном освобождении территории, захваченной ранее ИГ, может быть объявлено на следующей неделе – Трамп

Коалиция против ИГ планирует новый этап борьбы с террористической организацией

Трамп номинировал на пост главы Всемирного банка чиновника Минфина Малпасса, критиковавшего ВБ

Суд вынес второй приговор в отношении экс-президента Бразилии - более 12 лет тюремного заключения

Прокуратура требует максимального наказания для обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова

Украинско-польский фильм "Штангист" получил гран-при кинофестиваля во Франции

Крупный подпольный склад товаров промышленного и бытового потребления выявили пограничники и налоговики в Николаеве

Из частного зоопарка в Донецкой области госинспекторы и зоозащитники вывезли 5 медведей, содержавшихся в антисанитарных условиях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА