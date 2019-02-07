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06:55 07.02.2019

НАТО будет работать над сохранением ДРСМД – Столтенберг

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НАТО будет работать над сохранением ДРСМД – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продолжит работать над этим.

"НАТО будет продолжать работать над тем, чтобы сохранить договор (ДРСМД - ИФ) и усилить контроль над вооружениями. Мы рассмотрим инициативы по этому вопросу. И мы будем говорить с Россией дальше", - заявил Й.Столтенберг в интервью медиагруппе Funke.

Он напомнил, что после объявления США о выходе из договора, у России есть еще шесть месяцев, чтобы выполнить условия ДРСМД.

"Мы вновь призываем Россию воспользоваться этой возможностью. Контракт, который уважает только одна сторона, не работает", - отметил генсек НАТО.

По его словам, Россия неоднократно заявляла о своем недовольстве ДРСМД, который не запрещает оружие, разрабатываемое и размещаемое такими странами, как Китай, Индия, Пакистан или Иран. "Но это не оправдание для нарушения договора. Напротив, это должно быть поводом для укрепления этого договора о разоружении и привлечения большего числа партнеров", - считает он.

Й.Столтенберг также отметил, что североатлантический альянс приветствует инициативу Германии по проведению в марте конференции по разоружению.

При этом он отверг предложение депутатов Бундестага о том, что в качестве компромисса Россия может переместить свои ракеты на восток так, чтобы они не могли достичь Европы. США же при этом придется открыть свою противоракетную оборону в Румынии для российских проверок.

"Он (ДРСМД - ИФ) должен остаться при полном запрещении этих ракет средней дальности. В противном случае высокомобильные ракеты могут быть доставлены с востока на запад России очень быстро. Что касается американских ракет, то они являются (...) оборонительными. Это совсем другое. США не нарушают договор", - сказал генсек НАТО.

Говоря о возможной реакции НАТО на прекращение действия ДРСМД, Й.Столтенберг заявил, что альянс "рассмотрит различные варианты, чтобы убедиться, что у нас есть достойные доверия меры устрашения и обороны".

Он также добавил, что не считает нужным пересматривать Основополагающий акт НАТО-Россия.

"Но для России настало время, наконец, полностью выполнить соглашение. Одно из основных обязательств - уважать границы всех государств Европы. И отказ от угроз или применения силы. То, что Россия в случае с Украиной явно не делала", - заключил генсек НАТО.

Теги: #дрсмд #россия #столтенберг #нато
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