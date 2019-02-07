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06:47 07.02.2019

Климкин обсудил с Болтоном вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США – посольство Украины в США

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Климкин обсудил с Болтоном вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США – посольство Украины в США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего рабочего визита в Вашингтон обсудил с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, сообщило посольство Украины в США.

"В рамках визита министр Павел Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый провели встречу в Белом доме с советником Президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности Украина-США" – говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в четверг.

Также была проведена встреча с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Джеймсом Ришем и сопредседателем Комитета Робертом Менендез.

"Во время работы Министерской конференции министр Климкин провел ряд двусторонних встреч и бесед, в частности с главами делегаций Канады, Венгрии, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Саудовской Аравии, Сербии, Швеции, Черногории, Финляндии, а также первым заместителем Государственного секретаря США Джоном Салливаном" – отметили в сообщении.

Теги: #сша #украина #визит #министр
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