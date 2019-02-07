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06:21 07.02.2019

В Харькове увеличена стоимость проезда в горэлектротранспорте - решение исполкома горсовета

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В Харькове увеличена стоимость проезда в горэлектротранспорте - решение исполкома горсовета

У Исполком Харьковского горсовета на заседании в среду утвердил новый тариф на проезд в троллейбусах и трамваях, который составит 6 грн (сейчас - 4 грн).

"Предлагаемый тариф в размере 6 грн на одну пассажироперевозку покрывает затраты предприятий на его осуществление и не предусматривает получения прибыли предприятиями", - сказал на заседании исполкома заместитель городского головы Михаил Фатеев.

По его словам, из-за увеличения расходов на оплату труда и роста цен на материалы и запчасти действующие тарифы не покрывают расходы предприятий на перевозку пассажиров.

"В связи с увеличением затрат, которые не покрываются доходами от оплаты проезда пассажирами, предприятия наземного электрического транспорта по итогам 2018 года получили убыток от своей хозяйственной деятельности в сумме 142 млн.901 тыс.800 грн. Невозможность предприятий в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства и в первую очередь по уровню заработной платы привела к значительному оттоку кадров, естественно, в первую очередь, наиболее квалифицированных. Несмотря на то, что из городского бюджета была выделена финансовая поддержка более 115 млн грн, кадровая ситуация на предприятиях не стабилизировалась", - отметил М.Фатеев.

Он подчеркнул также, что при оплате проезда в трамваях и троллейбусах при помощи электронных билетов, плата будет взиматься по тарифу, который действовал на момент их пополнения.

Кроме того, в среду исполком Харьковского горсовета увеличил стоимость проезда в метро с 6 до 8 грн.

М.Фатеев мотивировал необходимость повышения стоимости проезда в подземном горэлектротранспорте теми же причинами, что и в наземном. Он также отметил, что убытки КП "Харьковский метрополитен" за прошлый года составили 160млн.156тыс 600 грн.

Новые тарифы на проезд вступают в силу со дня их опубликования в газете "Харьковские известия".

Как сообщалось,  28 марта 2018 года исполком Харьковского горсовета увеличил плату за проезд в горэлектротранспорте на 1 гривню: до 4 грн в трамваях и троллейбусах и до 5 грн в метро.

Теги: #проезд #стоимость #украина #харьков
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