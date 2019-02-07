События

05:04 07.02.2019

О полном освобождении территории, захваченной ранее ИГ, может быть объявлено на следующей неделе – Трамп

1 мин читать

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что объявление об освобождении 100% территории, захваченной ранее "Исламским государством" , может быть сделано на следующей неделе.

"Военные США, наши партнеры по коалиции и сирийские демократические силы освободили практически всю территорию, которая ранее принадлежала ИГИЛ в Сирии и Ираке. Должно быть официально объявлено где-то на следующей неделе, что у нас будет 100% (освобожденной территории - ИФ)", - сказал президент США во время выступления перед министрами Глобальной коалиции по борьбе с ИГ.

"Но я хочу дождаться официального слова. Я не хочу говорить слишком рано", - добавил он.

Д.Трамп также отметил, что военные силы США ликвидировали "почти каждого" из 60 высших должностных лиц ИГИЛ и "более 100 других высших должностных лиц ИГИЛ были ликвидированы и десятки тысяч боевиков ИГИЛ ушли".

Американские СМИ отмечают, что, согласно сообщениям коалиции по борьбе с ИГ, террористическая организация сейчас владеет лишь около 1% территории в Ираке и Сирии, однако террористы продолжают удерживать территории в Афганистане, Ливии, Синае и Западной Африке.

Теги: #сша #трамп #освобождение #игил
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:21 07.02.2019
Коалиция против ИГ планирует новый этап борьбы с террористической организацией

Коалиция против ИГ планирует новый этап борьбы с террористической организацией

22:55 06.02.2019
Трамп номинировал на пост главы Всемирного банка чиновника Минфина Малпасса, критиковавшего ВБ

Трамп номинировал на пост главы Всемирного банка чиновника Минфина Малпасса, критиковавшего ВБ

07:37 06.02.2019
Трамп призвал конгресс решить вопрос о границе с Мексикой и прекращении нелегальной иммиграции

Трамп призвал конгресс решить вопрос о границе с Мексикой и прекращении нелегальной иммиграции

06:57 06.02.2019
Трамп заявил о необходимости пересмотра торговой сделки с Китаем

Трамп заявил о необходимости пересмотра торговой сделки с Китаем

04:56 06.02.2019
Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме

Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме

01:40 06.02.2019
Болтон обсудил с главой МИД Бразилии гуманитарную помощь Венесуэле

Болтон обсудил с главой МИД Бразилии гуманитарную помощь Венесуэле

22:49 05.02.2019
Глава Центрального командования США заявил, что не знал о намерении Трампа вывести войска из Сирии

Глава Центрального командования США заявил, что не знал о намерении Трампа вывести войска из Сирии

18:10 05.02.2019
В посольствах Великобритании и США внимательно следят за ситуацией с отстранением Супрун

В посольствах Великобритании и США внимательно следят за ситуацией с отстранением Супрун

09:24 05.02.2019
Глава ФРС Джером Пауэлл отужинал с Трампом в Белом доме в свой 66-й день рождения

Глава ФРС Джером Пауэлл отужинал с Трампом в Белом доме в свой 66-й день рождения

03:36 05.02.2019
В США довольны признанием рядом европейских стран Гуайдо "врио президента" Венесуэлы

В США довольны признанием рядом европейских стран Гуайдо "врио президента" Венесуэлы

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура Крыма расследует дело о незаконном загрязнении черноморского побережья

Во Львовской области на взятке в 28 тыс грн задержаны чиновники управления рыбного хозяйства

Чиновника Госгеокадастра задержали при получении взятки в размере $10500 – прокуратура

В Черновицкой области произошло ДТП, один человек погиб – полиция

Суд вынес второй приговор в отношении экс-президента Бразилии - более 12 лет тюремного заключения

У активиста Бекирова началась аллергическая реакция - Денисова

Прокуратура требует максимального наказания для обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова

Украинско-польский фильм "Штангист" получил гран-при кинофестиваля во Франции

Крупный подпольный склад товаров промышленного и бытового потребления выявили пограничники и налоговики в Николаеве

Из частного зоопарка в Донецкой области госинспекторы и зоозащитники вывезли 5 медведей, содержавшихся в антисанитарных условиях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА