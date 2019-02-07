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05:00 07.02.2019

Прокуратура Крыма расследует дело о незаконном загрязнении черноморского побережья

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Прокуратурой АР Крым и Главным управлением Национальной полиции в АР Крым и г.. Севастополе осуществляется расследование уголовного дела о дело о незаконном загрязнении черноморского побережья, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в городе Керчь, начали использовать для незаконной добычи песка. Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, в результате чего, грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал" говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры АР Крым в среду вечером.

В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды.

"По данному факту 04.02.2019 следственным отделом ГУ ЧП в АР Крым и городе Севастополе в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр) – подытожили в прокуратуре.

Теги: #крым #прокуратура #украина #исследование
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