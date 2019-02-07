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03:39 07.02.2019

Во Львовской области на взятке в 28 тыс грн задержаны чиновники управления рыбного хозяйства

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Во Львовской области на взятке в 28 тыс грн задержаны чиновники управления рыбного хозяйства

УСотрудники полиции и прокуратуры задержали начальника областного управления рыбного хозяйства и его подчиненного после получения взятки в размере 28 тысяч грн, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, чиновники вымогали и получили указанную сумму от предпринимателя за содействие в согласовании научно-биологического обоснования и режима деятельности специального товарно-рыбного хозяйства в одном из районов Львовской области.

Как указано в сообщении, чиновники задержаны. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Теги: #взятка #львовская #украина
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