Во Львовской области на взятке в 28 тыс грн задержаны чиновники управления рыбного хозяйства

УСотрудники полиции и прокуратуры задержали начальника областного управления рыбного хозяйства и его подчиненного после получения взятки в размере 28 тысяч грн, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, чиновники вымогали и получили указанную сумму от предпринимателя за содействие в согласовании научно-биологического обоснования и режима деятельности специального товарно-рыбного хозяйства в одном из районов Львовской области.

Как указано в сообщении, чиновники задержаны. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).