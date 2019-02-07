События

00:59 07.02.2019

Чиновника Госгеокадастра задержали при получении взятки в размере $10500 – прокуратура

1 мин читать
Чиновника Госгеокадастра задержали при получении взятки в размере $10500 – прокуратура

Прокуратурой города Киева объявлено о подозрении, в получении взятки в размере $10500 заместителем начальника отдела Государственного земельного кадастра Главного управления Госгеокадастра в Васильковском районе Киевской области, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Чиновника задержали "на горячем" во время получения $10500 неправомерной выгоды от гражданина за присвоение кадастровых номеров земельных участков в пределах Кодакивського сельского совета Васильковского района Киевской области для рыбохозяйственных нужд" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры города Киева в среду вечером.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

"В настоящее время по ходатайству прокурора постановлением Печерского райсуда. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранен от занимаемой должности" – подытожили в прокуратуре.

Теги: #киев #взятка #украина #чиновник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:55 06.02.2019
В Черновицкой области произошло ДТП, один человек погиб – полиция

В Черновицкой области произошло ДТП, один человек погиб – полиция

21:50 06.02.2019
У активиста Бекирова началась аллергическая реакция - Денисова

У активиста Бекирова началась аллергическая реакция - Денисова

20:57 06.02.2019
Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

20:30 06.02.2019
Украина, Черногория, Албания, Норвегия поддержали решение Совета Евросоюза о продлении санкций против РФ - Могерини

Украина, Черногория, Албания, Норвегия поддержали решение Совета Евросоюза о продлении санкций против РФ - Могерини

16:16 06.02.2019
Законопроект о том, что гражданин РФ не может быть наблюдателем на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ – глава миссии БДИПЧ Тейлер

Законопроект о том, что гражданин РФ не может быть наблюдателем на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ – глава миссии БДИПЧ Тейлер

15:56 06.02.2019
ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

15:34 06.02.2019
Международные резервы Украины по итогам января остались на уровне $20,8 млрд – НБУ

Международные резервы Украины по итогам января остались на уровне $20,8 млрд – НБУ

15:20 06.02.2019
Украина выходит на устойчивый подход по внедрению реформ - вице-президент Всемирного банка

Украина выходит на устойчивый подход по внедрению реформ - вице-президент Всемирного банка

15:02 06.02.2019
Янукович заявил, что Украина не должна закрывать избирательные участки в РФ

Янукович заявил, что Украина не должна закрывать избирательные участки в РФ

14:37 06.02.2019
Янукович уверен, что честным путем Порошенко на выборах президента не победить

Янукович уверен, что честным путем Порошенко на выборах президента не победить

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп номинировал на пост главы Всемирного банка чиновника Минфина Малпасса, критиковавшего ВБ

Суд вынес второй приговор в отношении экс-президента Бразилии - более 12 лет тюремного заключения

Прокуратура требует максимального наказания для обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова

Украинско-польский фильм "Штангист" получил гран-при кинофестиваля во Франции

Крупный подпольный склад товаров промышленного и бытового потребления выявили пограничники и налоговики в Николаеве

Из частного зоопарка в Донецкой области госинспекторы и зоозащитники вывезли 5 медведей, содержавшихся в антисанитарных условиях

Аваков: Если Нацдружины на выборах возьмут на себя функцию силового контроля вместо наблюдательной, то это будет пресекаться

Китай планирует создать шесть авианосных групп – СМИ

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА