В Черновицкой области произошло ДТП, один человек погиб – полиция

Возле села Редковцы Новоселидского района Черновицкой области в результате дорожно-транспортного происшествия произошло столкновение пассажирского автобуса и частного микроавтобуса, водитель частного микроавтобуса погиб, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

"В селе Редковцы, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов - частного "Mercedes-Benz Sprinter" и пассажирского "Черновцы-Топоривци" ("Mercedes-Benz Vario")… В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель "Mercedes-Benz Sprinter", в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка" говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Черновицкой области в среду вечером.

Информация о других пострадавших уточняется. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП и личности пострадавших.

"Решается вопрос о госпитализации других участников ДТП. На месте аварии работают следственно-оперативные группы ГУНП и Новоселицкого отделения полиции" – подытожили в полиции.