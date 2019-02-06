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22:55 06.02.2019

Трамп номинировал на пост главы Всемирного банка чиновника Минфина Малпасса, критиковавшего ВБ

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Трамп номинировал на пост главы Всемирного банка чиновника Минфина Малпасса, критиковавшего ВБ

Президент США Дональд Трамп в среду выдвинул кандидатуру замминистра финансов по иностранным делам Дэвида Малпасса на пост нового главы Всемирного банка, сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, многие в Вашингтоне скептически встретили номинацию Д.Малпасса, отметив, что этот чиновник Минфина неоднократно выступал с острой критикой в адрес Всемирного банка и других международных институтов.

"Дэвид и Соединенные Штаты приветствуют возможность возглавлять подобные организации, выполнять поставленные этими организациями задачи и работать эффективно и результативно", - цитирует телеканал высказывания неназванного представителя администрации США.

Дэвид Малпасс - 62-летний республиканец во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году был его старшим экономическим советником. С сентября 2017 года он занимает пост замминистра финансов США по иностранным делам.

Теги: #сша #всемирный_банк #номинация
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