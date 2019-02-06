Суд вынес второй приговор в отношении экс-президента Бразилии - более 12 лет тюремного заключения

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в среду приговорен к тюремному заключению сроком 12 лет и 11 месяцев, сообщает бразильский телеканал "Глобу".

Л.Лула да Силва признан виновным в коррупции и отмывании денег.

Приговор оглашен судьей Окружного суда бразильского города Куритибы.

Телеканал напоминает, что это уже второй приговор в отношении бывшего президента Бразилии. В апреле прошлого года он уже был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюремного заключения по статье, также связанной с коррупцией.