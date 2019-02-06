У активиста Бекирова началась аллергическая реакция - Денисова

У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, началась аллергическая реакция, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По информации, которую я получила от дочери Эдема Бекирова, у крымского татарина появилась аллергическая реакция" – написала Л. Денисова на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По словам омбудсмена у Эдема Бекирова и Сервера Мустафаева началась аллергическая реакция из-за грибковых отложений на стенах камеры.

"Из этого можно сделать вывод, что условия содержания обоих политзаключенных не соответствуют установленным нормам" – отметила Л. Денисова.

"Я уже направила обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Прошу способствовать установлению происхождения аллергической реакции содержащихся граждан Украины, предоставлению им соответствующей медицинской помощи и обеспечению надлежащими условиями" – подытожила Л. Денисова.

Э.Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).