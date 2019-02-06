События

20:16 06.02.2019

Прокуратура требует максимального наказания для обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова

2 мин читать
Прокуратура требует максимального наказания для обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова

Прокуратура требует признать Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек, и назначить им максимально суровое наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса.

"Прошу суд признать виновными Зайцеву Елену Олеговну и Дронова Геннадия Алексеевича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме", - сказал в ходе дебатов в среду гособвинитель Максим Блохин.

Его позицию поддержали двое потерпевших, Светлана Винниченко и Юрий Фабрис.

Кроме того, в среду суд по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обоим обвиняемым. Продолжение дебатов запланировано на 11 февраля.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Г.Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 Г.Дронову. 8 ноября Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Теги: #наказание #дтп #обвинение #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:53 06.02.2019
Харьковская филармония откроется после реконструкции 14 февраля

Харьковская филармония откроется после реконструкции 14 февраля

06:37 06.02.2019
Директор учкомбината в Харькове подозревается в систематическом получении взяток за удостоверения лесоруба

Директор учкомбината в Харькове подозревается в систематическом получении взяток за удостоверения лесоруба

04:25 06.02.2019
Псевдостроитель, подозреваемый в серии мошенничеств, предстанет перед судом

Псевдостроитель, подозреваемый в серии мошенничеств, предстанет перед судом

02:08 06.02.2019
Дело экс-начальника университета воздушных сил Алимпиева направлено в суд

Дело экс-начальника университета воздушных сил Алимпиева направлено в суд

00:20 06.02.2019
В Харькове госпитализирована в тяжелом состоянии женщина, выпавшая с балкона, когда сбивала сосульки

В Харькове госпитализирована в тяжелом состоянии женщина, выпавшая с балкона, когда сбивала сосульки

17:01 05.02.2019
Дело о ДТП с участием артистов "Дизель шоу" направлено в суд – полиция

Дело о ДТП с участием артистов "Дизель шоу" направлено в суд – полиция

16:24 05.02.2019
Число погибших в ДТП вблизи КПВВ "Марьинка" увеличилось

Число погибших в ДТП вблизи КПВВ "Марьинка" увеличилось

14:54 05.02.2019
Столкновение двух легковушек неподалеку от КПВВ "Марьинка", есть жертвы

Столкновение двух легковушек неподалеку от КПВВ "Марьинка", есть жертвы

13:54 05.02.2019
На выезде из Киева водитель грузовика врезался в платформу военного тягача

На выезде из Киева водитель грузовика врезался в платформу военного тягача

12:54 05.02.2019
В Харькове рабочий упал с 10-го этажа недостроенной многоэтажки

В Харькове рабочий упал с 10-го этажа недостроенной многоэтажки

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинско-польский фильм "Штангист" получил гран-при кинофестиваля во Франции

Крупный подпольный склад товаров промышленного и бытового потребления выявили пограничники и налоговики в Николаеве

Из частного зоопарка в Донецкой области госинспекторы и зоозащитники вывезли 5 медведей, содержавшихся в антисанитарных условиях

Аваков: Если Нацдружины на выборах возьмут на себя функцию силового контроля вместо наблюдательной, то это будет пресекаться

Китай планирует создать шесть авианосных групп – СМИ

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле

Марина Порошенко: Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования – в Днепропетровской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА