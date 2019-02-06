Прокуратура требует максимального наказания для обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова

Прокуратура требует признать Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек, и назначить им максимально суровое наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса.

"Прошу суд признать виновными Зайцеву Елену Олеговну и Дронова Геннадия Алексеевича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме", - сказал в ходе дебатов в среду гособвинитель Максим Блохин.

Его позицию поддержали двое потерпевших, Светлана Винниченко и Юрий Фабрис.

Кроме того, в среду суд по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обоим обвиняемым. Продолжение дебатов запланировано на 11 февраля.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Г.Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 Г.Дронову. 8 ноября Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.