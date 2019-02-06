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20:03 06.02.2019

Украинско-польский фильм "Штангист" получил гран-при кинофестиваля во Франции

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Украинско-польский фильм "Штангист" получил гран-при кинофестиваля во Франции

Украинско-польский фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, созданный при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, получил гран-при жюри фестиваля Premiers plans à Angers во Франции.

Как сообщает в среду пресс-служба Госкино, председатель жюри короткометражного конкурса Михаэль Дюдок де Вит (обладатель премии "Оскар", режиссер анимационных фильмов "Отец и дочь", "Красная черепаха") после церемонии награждения заявил: "Невероятный, мы сразу полюбили его, мощный и универсальный. Художественный образ съемки – фантастический".

Фестиваль Premiers plans à Angers фокусируется на дебютных короткометражных и полнометражных фильмах режиссеров из Европы.

Как сообщили в Госкино, фильм "Штангист", дебютная короткометражная игровая работа режиссера Д.Сухолиткого-Собчука, профинансирована Госкино, Studio Munka (Polski Instytut Sztuki Filmowej и Stowarzyszenie Filmowców Polskich), а также Львовской кинокомиссией. Продюсерами картины выступили Валентин Васянович и Конрад Стефаняк.

Теги: #гран_при #франция #кинофестиваль
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