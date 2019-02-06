Крупный подпольный склад товаров промышленного и бытового потребления выявили пограничники и налоговики в Николаеве

В Николаеве действовал склад, на котором накапливались, хранились и в дальнейшем распространялись товары промышленного и бытового потребления с нарушением действующего законодательства, с уклонением от налогов, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"4 февраля года пограничники и налоговики, с привлечением спецподразделения "ДОЗОР" Госпогранслужбы, в рамках открытого уголовного производства провели санкционированные обыски. Результатом проведения операции стало выявление общей группой на складе у 6тыс. наименований различных товаров промышленного и бытового потребления на сумму более 20 млн грн, а также в целом более одного миллиона гривень наличными, "черной" бухгалтерии, печатей и тому подобное", - сообщает пресс-служба в среду.

В настоящее время товар, наличные и вещественные доказательства изъяты, продолжаются следственные действия.