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19:45 06.02.2019

Из частного зоопарка в Донецкой области госинспекторы и зоозащитники вывезли 5 медведей, содержавшихся в антисанитарных условиях

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Из частного зоопарка в Донецкой области госинспекторы и зоозащитники вывезли 5 медведей, содержавшихся в антисанитарных условиях

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды в сопровождении сотрудников полиции и зоозащитников забрали из частного зверинца "Парк Покровского периода" 5 последних медведей, которые содержались в ненадлежащих условиях.

Как сообщает в среду пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины, ранее ветеринарные врачи неоднократно осматривали животных и подтверждали, что их содержат в условиях, которые несут угрозы для их жизни.

Решение о наложении ареста на этих животных было принято 5 февраля Красноармейским межрайонным судом Донецкой области.

В Госэкоинспекции напомнили, что 1 февраля неизвестные лица не позволили экологическим инспекторам, ветеринарам и зоозащитникам зайти на территорию зверинца для осуществления проверки. Это стало основанием для обращения в Национальную полицию Украины, которая в свою очередь в рамках уголовного производства по факту жестокого обращения с животными в частном зверинце обратились в суд с ходатайством о наложении на них ареста.

Красноармейский районный суд в Донецкой области поддержал ходатайство полиции и принял решение арестовать и изъять медведей, оставались в частном зоопарке.

"Всего из зверинца в Покровске изъято 11 медведей и 5 львов. Животных перевезли в места временного пребывания", - сообщили в Госэкоинспекции.

По информации зоозащитников, в этом зоопарке животные содержались в тесных клетках, холоде и антисанитарных условиях.

Теги: #донецкая_область #медведи #спасение #зоопарк
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