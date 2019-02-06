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18:47 06.02.2019

Китай планирует создать шесть авианосных групп – СМИ

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Китай планирует создать шесть авианосных групп – СМИ

Власти КНР, отдающие приоритет развитию Военно-морских сил, намерены к 2035 году получить в свое распоряжение не менее шести авианосных групп, сообщает сайт газеты "Саут чайна морнинг пост" со ссылкой на китайских военных экспертов.

Согласно планам китайского руководства, для выполнения этой цели Китай создаст четыре атомных авианосца - в дополнение к авианосцу "Ляонин" и еще одному, строительство которого уже идет.

Все авианосцы будут оборудованы электромагнитными катапультами для запуска самолетов с кораблей.

"Китайские атомные авианосцы (с электромагнитными катапультами), как ожидается, войдут в состав флота к 2035 году, увеличив общее количество авианосцев, как минимум, до шести; хотя только четыре из них будут задействованы на передовой", - заявил специалист по Военно-морским силам и бывший офицер эсминца НОАК Ван Юнфэй.

Он подчеркнул, что Китаю нужно сравняться в уровне Военно-морских сил с США. При этом Ван Юнфэй настаивал, что Пекин не будет урезать бюджет на авианосцы, несмотря на замедление темпов экономического роста и на торговые разногласия с США.

В то же время гонконгский военный обозреватель Сун Чжунпин отметил, что эффективность китайских авианосных групп будет ограничена нехваткой реального военного опыта в отличие от США, имеющих более богатый опыт ведения боевых действий.

"Саут чайна морнинг пост" отмечает, что ВМС КНР также будут разрабатывать самолет для авианосцев. В настоящее время идут дискуссии, будет ли этот самолет создан на базе Shenyang FC-31 или Chengdu J-20.

В свою очередь Ван Юнфэй заявил, что Китай разрабатывает палубный самолет на основе Shenyang FC-31 и что боевые возможности нового самолета будут близки к американскому истребителю-бомбардировщику F-35.

В данный момент на вооружении Китая стоит палубный истребитель Shenyang J-15, напоминает издание.

Теги: #китай
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