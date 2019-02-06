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18:32 06.02.2019

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

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Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, никто из украинских военных не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции ООС.

"На протяжении суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск семь раз, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сводке на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбуке.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Пески.

Кроме того, позиции украинских защитников были обстреляны в районе населенного пункта Лебединское из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; а вблизи поселка Павлополь - из гранатометов.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" НВФ дважды обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское, а также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный.

Отмечается, что позиции украинских войск были обстреляны в районе населенного пункта Южное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате коварных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #обстрелы #нвф
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