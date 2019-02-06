Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) по факту возможного совершения ним государственной измены, заявляет генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор сказал об этом журналистам в среду в Киеве. Отвечая на вопрос о том, действительно ли правоохранительные органы открыли дело против С.Рыбалко за госизмену, Ю.Луценко сказал: "Да, это правда. Антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура".