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18:20 06.02.2019

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

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Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) по факту возможного совершения ним государственной измены, заявляет генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор сказал об этом журналистам в среду в Киеве. Отвечая на вопрос о том, действительно ли правоохранительные органы открыли дело против С.Рыбалко за госизмену, Ю.Луценко сказал: "Да, это правда. Антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура".

Теги: #луценко #гпу #сап #рыбалка
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