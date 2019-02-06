События

18:02 06.02.2019

Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле

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Семиэтажный дом обрушился в районе Картал в азиатской части Стамбула, сообщает в среду Daily Sabah; один человек погиб, еще несколько могут оставаться под завалами.

Из-под обломков извлекли живую женщину, она госпитализирована. При обрушении также было легко ранено несколько прохожих.

Всего в доме было 14 квартир, по предварительным данным, в них проживало от 27 до 30 человек. Спасатели к этому моменту сообщили о том, что под обломками находится как минимум четыре человека, однако это число может оказаться значительно больше.

Полиция заявляет, что никакого взрыва перед обрушением не было; по предварительной версии, дом обрушился от старости.

Теги: #обрушение #турция #стамбул
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