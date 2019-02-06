Луценко ратует за криминализацию контрабанды подакцизных товаров, незаконную добычу песка и янтаря

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступает за криминализацию контрабанды подакцизных товаров и незаконную добычу песка и янтаря.

"Я считаю, что необходимо вернуться к закону об уголовной ответственности за контрабанду с подакцизных товаров", - сказал генпрокурор в среду в ходе заседания парламентского комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности.

Также, по словам Ю.Луценко, необходимо криминализировать правонарушения, связанные с незаконной добычей песка и янтаря.

"Эта деятельность должна быть криминализирована, а орудие (деятельности - ИФ) – конфискованы", - сказал генпрокурор.

Кроме того в ходе своего выступления на комитете он обратил внимание на деятельность правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и упрекнул антикоррупционные органы в недостаточно эффективной работе в этом направлении. "Отсутствие аудита и публичного ответа (НАБУ – ИФ)позволяет дезинформировать общество", - добавил Ю.Луценко.

Также генпрокурор выразил мнение о необходимости увеличения количества следователей МВД и судей для эффективного расследования преступлений. "Если мы действительно хотим навести порядок в стране, нам необходимо увеличить количество следователей и судей", - сказал он.

Обращаясь к членам комитета, Ю.Луценко уточнил, что считает это "общим политическим заданием для тех, кто беспокоится о правоохранительной деятельности".