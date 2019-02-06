Луценко: Мы готовы установить заказчиков убийства Гандзюк, но и того, кто давил на прокурора

Следствие готово установить не только заказчиков убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, но и тех, кто осуществлял давление на прокурора в этом деле, отмечает генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы готовы не только к установлению заказчика, но и того, кто предупредил, кто совершал давление на прокурора", - сказал генпрокурор в среду на заседании парламентского комитета по обеспечению законодательной деятельности, отвечая на вопрос нардепа Мустафы Найема, когда же будет предъявлено подозрение заказчику преступления, поскольку Ю.Луценко об этом ранее заявлял.

При этом генпрокурор подчеркнул, что не намерен более конкретизировать детали расследования. Он также упрекнул временную следственную комиссию парламента по данному делу в том, что "параллельный источник информации не содействует следствию".

Он отметил, что считает недопустимыми такие действия со стороны ВСК как "объявление по своему хотению тех или иных людей виновными".