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15:56 06.02.2019

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

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ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) упразднил запланированные на 27 февраля публичные слушания иска Украины против РФ относительно Крыма и принял решение о перенесении их на неопределенный срок, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

При этом причины такого решения в ЕСПЧ не уточнили, сообщив лишь о факте переноса. "Суд решил перенести слушания, которые планировались на 27 февраля", - заявили в суде.

Также там не комментируют вероятную дату заседания. Сайт ЕСПЧ также сообщает, что заседание "отложено".

По информации "Европейской правды", стороны спора уже получили официальное сообщение о перенесении слушаний. При этом собеседники издания отметили, что решение о переносе в настолько короткое время до заседания является беспрецедентным.

При этом еще в пятницу, 1 февраля, такая возможность не рассматривалась: ЕСПЧ в очередной раз подтвердил намерение заслушать "крымское дело" и открыл аккредитацию журналистов.

Как сообщалось, 4 февраля Министерство юстиции Украины сообщило о начале слушаний по первому из пяти исков, поданными ранее в ЕСПЧ против РФ, уже 27 февраля текущего года.

Министр юстиции Украины Павел Петренко напомнил, что первые дела о нарушениях РФ прав человека на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей были поданы в ЕСПЧ еще в 2014-2015 годах. В течение 2018 года были поданы два новых иска - о нарушении прав политических узников и о захваченных украинских моряках.

В настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся 5 дел Украины против РФ: "Украина против России (относительно Крыма) "относительно нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России (относительно Донбасса) "относительно нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей". Также речь идет об исках "Украина против России" относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ, "Украина против России" относительно нарушения Россией прав украинских политических узников, "Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.

Теги: #рф #украина #еспч
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